Marinho Ivan Storti/Santos FC

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 20:50 | Atualizado 03/05/2021 10:15

Rio - Dono de um elenco estrelado, o Flamengo não deve contratar mais reforços para a temporada. Nas últimas semanas, nomes como o de Marinho, do Santos, e Patrick, do Internacional foram especulados, mas o diretor executivo do clube, Bruno Spindel, tratou de negar as possíveis chegadas. Em entrevista ao jornalista Wesley Ramon, o dirigente afirmou que o Rubro-Negro agora cumpre com obrigações orçamentárias.

"No momento não tem nada. A gente não está contratando nenhum atleta. Todo mundo sabe do grande esforço do Flamengo que tem conseguido manter as contas em dia e cumprir o orçamento. Não estamos contratando ninguém hoje. O foco de sempre é no esportivo é muito forte, a gente confia muito no grupo, no treinador, vê o trabalho do dia a dia... Vamos brigar por todos os títulos nessa temporada", disse.