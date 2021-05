Contrário ao planejamento de redução da folha salarial e venda de algumas peças, Conte entrou em rota de colisão com a diretoria da Inter AFP

Por AFP

Publicado 26/05/2021 20:15

Milão - A Inter de Milão, que conquistou seu primeiro título da Serie A desde 2010, chegou a um acordo para a rescisão do contrato de Antonio Conte, conforme anunciado pelo clube italiano nesta quarta-feira. A insatisfação do treinador com o planejamento da diretoria de reduzir em 20% a folha salarial e a possível venda de jogadores motivou a decisão .

Conte, de 51 anos, que assumiu o comando do clube 'nerazzurro' em 2019, chegou a um acordo para encerrar seu contrato que incluía mais um ano, em meio a um desentendimento com o dono, o grupo chinês Suning, que pretende reduzir os investimentos para a próxima temporada.

"A Internazionale de Milão anuncia a rescisão por mútuo acordo do contrato do treinador Antonio Conte", escreveu o clube em seu comunicado.

Ao dispensar o ex-técnico da seleção italiana (2014-2016), a Inter vai economizar no alto salário de Conte. Segundo a 'Sky Sport', Conte teria recebido 7 milhões de euros, cerca de R$ 6,4 milhões, como compensação por abrir mão do último ano do seu contrato.

Estre os nomes especulados para assumir o comando dos 'nerazzurri' estão Simone Inzaghi, da Lazio, e Massimiliano Allegri, sem clube. Conte deixa a Inter de Milão em grande estilo, depois de dar ao clube o 19º "scudetto" de sua história. É o quarto título do campeonato italiano para o técnico nascido em Lecce, depois dos três que conquistou quando comandava a Juventus.