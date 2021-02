Jogadores do Lyon celebram o gol marcado por Lucas Paquetá Divulgação/Facebook Lyon

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 20:56

Titular mais uma vez, Lucas Paquetá foi o destaque do Lyon ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Dijon nesta quarta-feira (3). O meia, ex-Flamengo, garantiu a vice-liderança da equipe no Campeonato Francês com 49 pontos, a dois do líder Lille.



O gol de Paquetá saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Ekambi percebeu a entrada em velocidade do meia pela direita e deu a assistência. O brasileiro invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer seu segundo gol no campeonato.



Publicidade

“Chegamos a ficar dois jogos sem vencer, mas agora já conseguimos uma sequência de três vitórias seguidas. Fizemos o gol cedo, tivemos outras boas chances para aumentar, a equipe se portou muito bem, e o resultado foi fundamental para nos manter vivos na luta pelo título. Temos que continuar focados, não podemos desligar. Pelo equilíbrio, pode ser que essa briga boa no topo da tabela dure até o fim”, disse Paquetá.



O próximo compromisso do Lyon será neste sábado (6), quando joga em casa contra o Strasbourg.