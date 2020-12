Neymar sofreu entrada dura AFP

Publicado 13/12/2020 19:07

França - Pela 14ª rodada do Campeonato Francês, o PSG foi derrotada pelo Lyon por 1 a 0 neste domingo. O atacante Neymar deixou a partida nos acréscimos de maca, após entrada do brasileiro Thiago Mendes do clube adversário. O jogador acabou sendo expulso, após a imagem ser revisada pelo VAR.

O lance aconteceu nos acréscimos da partida em Paris. O tornozelo de Neymar ficou preso no gramado, após a entrada dura do jogador adversário. O camisa 10 da seleção brasileira deixou a partida aos prantos.

O gol da vitória do Lyon foi marcado na primeira etapa por Kadewere. O resultado fez com que o Lyon assumisse a segunda colocação do Francês, ultrapassando o PSG, que agora está em terceiro lugar. O Lille lidera o torneio.



Na próxima rodada que acontece no meio de semana, o PSG recebe o Lorient na quarta-feira. Enquanto isso, o Lyon joga contra o Brest em casa pela competição.