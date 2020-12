Neymar sofreu entrada dura AFP

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 20:38

Paris - O lance envolvendo Thiago Mendes e Neymar, que acabou lesionando o atacante do PSG, segue rendendo polêmicas na França. Após as ameças no perfil da mulher do meia nas redes sociais, o meia-campista também foi atacado, inclusive com ameaças de morte. Quem trouxe a informação foi o técnico do Lyon, Rudi Garcia, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira.

"As ameaças de morte recebidas por Thiago não deveriam existir. Hoje, nos permitimos muito facilmente insultar ou dizer coisas horríveis. Não são mais as redes sociais, mas as redes de casos sociais. Espero que haja uma decisão justa do Comitê de Disciplina e Indulgência", disse o treinador, que complementou:



"Todo esse burburinho midiático não ajuda em nada. Ele atacou a bola. Ele teve a infelicidade de o pé de Neymar permanecer embaixo de sua nádega. Thomas Tuchel disse que Neymar poderia jogar no domingo. Felizmente, não houve nenhuma lesão grave, ao contrário do que a saída do jogador sugeria", encerrou Rudi.