Rio - Durante o programa 'Donos da Bola', da Band, desta terça-feira, o apresentador Neto, afirmou que o volante Thiago Mendes foi só na bola e não teve qualquer intenção de machucar Neymar, que saiu do gramando chorando e de maca, no último domingo. A partida entre PSG e Lyon era válida pelo Campeonato Francês. O carrinho de Thiago no atacante da seleção brasileira fez com que ele fosse expulso após o lance ser checado no VAR.

Na opinião do craque Neto, o jogador do Lyon sequer merecia a expulsão.

"O Thiago Mendes não teve nenhum tipo de intenção de machucar o Neymar. Ele dá o carrinho, pega a bola, o Neymar deixa o tornozelo e, infelizmente, acaba com uma torção", defendeu.

O ex-jogador não deixou barato a atitude do pai de Neymar, que publicou em suas redes sociais duras críticas ao volante. Neto criticou veemente a atitude, dizendo que foi uma tentativa de "acabar com a carreira" do volante.

"Torço para que o Neymar se recupere o mais rápido possível, mas o Thiago foi na bola!", concluiu o apresentador.