Publicado 26/05/2021 16:32 | Atualizado 26/05/2021 16:40

Rio - Sofrendo com penhoras desde que foram retirados do Ato Trabalhista, que organiza dívidas trabalhistas, Botafogo e Vasco entraram com pedido na Justiça por uma reconsideração em tal decisão.

De acordo com o portal "Esportes News Mundo", O pedido foi negado nesta quarta-feira pelo desembargador corregedor Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1).

Sem o Ato, Botafogo e Vasco têm cerca de R$ 100 milhões em dívidas trabalhistas que podem voltar a ser executadas individualmente de maneira imediata.

Os dois clubes possuem um pedido de efeito suspensivo contra a suspensão de seus Planos Especiais de Pagamentos Trabalhistas que ainda não foi julgado, mas deve ocorrer até o fim desta semana.