Longe dos gramados desde fevereiro, Douglas Costa pregou cautela e não fez previsão para a reestreia pelo Grêmio Lucas Uebel/Grêmio

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 15:50

Porto Alegre - Oficialmente apresentado nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, Douglas Costa foi presenteado com a camisa 10 na volta ao Grêmio. Ao lado do presidente Romildo Bolzan Júnior e do vice de futebol Marcos Herrmann, o atacante, de 30 anos, se declarou ao clube e à torcida após concretizar o sonho de voltar ao Tricolor Gaúcho após 11 temporadas na Europa.

"Pontuo como o desafio mais importante da minha vida, voltar para o clube que me lançou como jogador de futebol. É o Grêmio. Eu quis voltar para devolver algo enquanto tivesse forças. E acredito que estou numa idade boa para ajudar meus companheiros. É meu clube do coração, minha família é gremista, vive aqui. É o melhor presente que poderia dar ao Grêmio", disse Douglas Costa.

Recuperado de uma lesão no pé direito, o atacante está longe dos gramados desde fevereiro, quando ainda estava emprestado ao Bayern de Munique, da Alemanha. Aprovado nos exames médicos, o camisa 10 realizou o primeiro treino com o grupo nesta terça, mas pregou cautela sobre a aguardada estreia.

"Tive uma lesão no metatarso e depois disso voltei a treinar no Bayern. Vamos alinhar com o estafe agora e colocando aos poucos no treino para, quando nos sentirmos a vontade, eu voltar ao campo. Não tem prazo", destacou.

O torcedor, 'orfão' após a transferência de Everton Cebolinha para o Benfica, em 2020, e Pepê que se apresenta ao Porto em junho, vê a diretoria contratar um reforço à altura. Com Ferreirinha em acensão e Diego Souza na fase mais goleadora da carreira, o Tricolor promete acirrirar a disputa pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.



"Claro que uma contratação desse nível agrega ao Grêmio, mas temos tempo para se conhecer e toda rapazeada agregar minha entrada. Não existe favoritismo no futebol e, sim, jogado no campo. Com o tempo, vamos buscando nosso espaço, que é no topo, mas não existe favoritismo no futebol", avaliou o atacante.

Convocado para a Copa do Mundo de 2018, sediada na Rússia, Douglas Costa acredita que o Grêmio poderá abrir, mais uma vez, as portas da seleção brasileira. Mais perto de Tite, ele terá a chance de provar que ainda pode ser útil.

"Claro, já começamos o treinamento especial para conseguir estar dentro de campo. Como foi no passado, o Grêmio me ajudou a me tornar o jogar que eu sou e hoje vai me ajudar a retomar meus objetivos, que é a seleção brasileira", disse o camisa 10.