Fê Garay é um dos destaques da seleção brasileira Divulgação/FIVB

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 15:10

Rio - Seguindo a preparação para as Olimpíadas de Tóquio, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu mais uma pela Liga das Nações 2021, em Rimini, na Itália.

Após estrear com vitória na última terça-feira, contra o Canadá, as comandadas de José Roberto Guimarães não tomaram conhecimento das dominicanas e fecharam a partida com um sonoro 3 a 0, com destaque para as atuações de Fê Garay e Carol Gattaz. Parciais de 25/20, 25/13, e 25/17.

O próximo compromisso da seleção brasileira será nesta quinta-feira (27), às 14h, contra os Estados Unidos.

Confira a tabela do Brasil:

25/05 - 16h - Brasil 3 x 1 Canadá - (23/25, 25/11, 25/9 e 25/14)

26/05 - 13h - Brasil 3 x 0 República Dominicana - (25/20, 25/13, e 25/17)

27/05 - 14h - Brasil x Estados Unidos

31/05 - 10h - Brasil x Japão

01/06 - 16h - Brasil x Rússia

02/06 - 16h - Brasil x Itália

06/06 - 10h - Brasil x Sérvia

07/06 - 16h - Brasil x Bélgica

08/06 - 11h - Brasil x China

12/06 - 16h - Brasil x Polônia

13/06 - 16h - Brasil x Alemanha

14/06 - 14h30 - Brasil x Tailândia

18/06 - 10h - Brasil x Coreia do Sul

19/06 - 14h30 - Brasil x Holanda

20/06 - 16h - Brasil x Turquia