Por O Dia

Publicado 25/05/2021 10:00

Argentina - Sem ainda curar a ressaca pelo vice-campeonato carioca, o Fluminense entra em campo naquele que pode ser o jogo mais importante do primeiro semestre. Contra o River Plate, em Buenos Aires, nesta terça-feira, o Tricolor precisará vencer para não depender de um tropeço do Junior Barranquilla para avançar para as oitavas de final da Libertadores.

O Fluminense deverá enfrentar um River Plate com muitos "reforços" após o surto de Covid-19 que afetou o elenco na última semana. De acordo com informações do jornal argentino "Olé", pelo menos 23 jogadores deverão ficar à disposição de Marcelo Gallardo para o confronto desta terça-feira.



O Tricolor busca se recuperar após duas derrotas consecutivas. Roger Machado chega pressionado e pode fazer modificações na equipe. O volante Wellington deverá ganhar uma oportunidade, ainda não se sabe se na vaga de Martinelli ou Yago Felipe ou no lugar de um atacante.

Caso consiga vencer, o Fluminense se classificará em primeiro lugar. O River Plate precisa de um empate para se classificar e confirmar a liderança na chave. Em caso de um resultado igual, o Tricolor terá que secar o Junior Barranquilla que encarar o Santa Fe.