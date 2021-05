Caio Paulista Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/05/2021 09:30

Rio - O atacante Caio Paulista vem vivendo um grande momento pelo Fluminense. Titular na vitória sobre o River Plate, o jogador, de 23 anos, teve uma noite especial. Além de marcar na classificação, o atleta completou 50 partidas vestindo a camisa do clube das Laranjeiras.

"Venho tendo mais oportunidades e podendo mostrar mais do meu futebol. Feliz que pude abrir o placar nesse jogo tão difícil contra uma equipe como a do River Plate. Agora é comemorar a classificação, essa marca importante e continuar o trabalho para os próximos desafios. Espero multiplicar esses 50 jogos”, afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Caio Paulista tem dois gols na Libertadores e é o vice-artilheiro do Fluminense na competição. Na frente dele está Fred que na partida contra o River Plate deu duas assistências uma para o próprio Caio e outra para Nenê.