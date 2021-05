Marcelo se destacou pelo Fluminense em 2006 e foi para o Real Madrid NELSON PEREZ/FLUMINENSE

Publicado 27/05/2021 16:48

De saída do Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, Marcelo virou sonho de parte da torcida do Fluminense. Com as notícias de que o lateral está fora dos planos do clube espanhol, os tricolores fizeram uma campanha no Twitter pelo retorno da cria de Xerém.

Com quase 21 mil postagens até o meio da tarde desta quinta-feira (27), a hashtag #MarceloNoFlu ficou entre os principais assuntos da rede social e chegou a liderar os trending topics.



Apesar do movimento da torcida, dificilmente Marcelo retornará ao Fluminense. Mesmo fora dos planos do Real Madrid, ele tem contrato por mais uma temporada e o clube espanhol pretende negociá-lo. Além disso, o lateral de 33 anos ainda tem mercado na Europa e seu salário é incompatível com a atual situação financeira do Tricolor.



Confira alguns tweets pedindo o retorno de Marcelo ao Fluminense:

