Marcelo Dourado Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 11:41

Rio - Marcelo Dourado, vencedor do "Big Brother Brasil 10", anunciou em seu Instagram um novo serviço. O lutador profissional está cobrando o valor de R$ 120 para enviar mensagens de vídeo para seus fãs, com tema escolhido pelo cliente.

fotogaleria

Publicidade

"Peça seu vídeo personalizado. Insultos, parabenizações, recados, incentivos, motivacionais, mensagens depressivas, ou que você quiser, de acordo com as regras do site", diz o anúncio publicado nas redes sociais de Dourado. Faxa preta em judô e jiu-jitsu, o preparador físico garante: "Estou aguardando sua mensagem para transmiti-la com tudo cuidado e originalidade".

O serviço é oferecido através da plataforma "TamoVip", que comercializa vídeos de celebridades com diversas finalidades, que vão desde mensagens de aniversário a participações em gincanas e concursos.