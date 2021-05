Capitão da Juventus, Buffon ergueu pela sexta vez a taça de campeão da Copa da Itália nesta temporada AFP

Por Lance

Publicado 26/05/2021 13:30

O nome do goleiro Buffon foi oferecido ao Benfica por empresários, segundo o jornal português 'A Bola'. Além do time comandado por Jorge Jesus, o Sevilla e o Olympiacos estão na disputa pelo veterano de 43 anos, que vive a expectativa de poder seguir jogando futebol.

Recentemente, o italiano confirmou ter recebido diversas propostas, mas que iria aceitar "a mais estimulante e louca". No entanto, o ídolo da Juventus também não descartou a possibilidade de se aposentar caso nenhuma oferta o agrade.



O goleiro quer atuar em uma equipe que possa ser titular, uma vez que ficou insatisfeito com a reserva na Velha Senhora. No Benfica, o campeão do mundo iria competir por uma vaga com o brasileiro Hélton Leite, enquanto Vlachodimos busca uma saída de Lisboa.



Na última temporada, Buffon atuou em apenas 14 partidas e sofreu nove gols. Além disso, em seis duelos o veterano terminou os 90 minutos sem buscar bola no fundo das redes.

