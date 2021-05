Partida entre Newell's Old Boys e Atlético-GO terminou empatada em 1 a 1 Divulgação/Newells

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 12:47

No empate em 1 a 1 entre Newell's Old Boys e Atlético-GO, o atacante Zé Roberto acusou o volante Sforza, da equipe argentina, de racismo. Segundo o jogador brasileiro, o adversário de 19 anos chamou Marlon Freitas, ex-Fluminense, de "negro" durante a partida que eliminou os goianos da competição.

"Queria falar que o camisa 13 deles (Sforza) chamou o Marlon Freitas de negro. Em pleno 2021, isso não pode acontecer mais. Fica aqui minha palavra para o camisa 13: sem racismo, por favor. Já tem tantas pessoas sofrendo, não precisamos disso. Ele está só começando a carreira e já tem essa atitude ridícula", desabafou Zé Roberto em entrevista à Conmebol TV logo após a partida.



Publicidade

Apesar da acusação por parte de Zé Roberto, até o momento não houve manifestação oficial de nenhum dos envolvidos e nem dos clubes.



O Atlético-GO terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana em segundo lugar, com 10 pontos, dois a mais do que o Newell's Old Boys. O classificado foi o Libertad, com 13.