Por Venê Casagrande

Publicado 11/03/2021 14:39 | Atualizado 11/03/2021 14:41

O Cuiabá encaminhou a contratação de mais um jogador para a temporada 2021. Trata-se de Camilo, meia do Lyon. As negociações começaram no início do mês, como adiantou o Jornal O Dia , e está próxima de ser sacramentada. O jogador chegará por por empréstimo sem custos até dezembro, pagando um terço do salário e com opção de compra avaliada em 2,8 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais.

Como Camilo tem sido pouco utilizado pelo técnico Rudi Garcia, a diretoria do Lyon não dificultou as negociações. Membros da cúpula francesa entenderam que uma ida do meia ao futebol brasileiro com bons olhos. Outros da Série A do Brasil sondaram o jogador, mas o Cuiabá foi o único que formalizou proposta e intensificou o interesse.

Camilo tem 22 anos e possui contrato com o time francês até 2024. Ele começou no futebol atuando pela Ponte Preta. Em 2019, a primeira como jogador profissional pela Macaca, o meia disputou 30 jogos e fez dois gols, sendo o seu melhor ano. Em 2020, fez três partidas pela equipe de Campinas, marcou um gol e depois foi vendido ao Lyon.