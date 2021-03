Camilo sendo apresentado no Lyon, ao lado de Juninho Pernambucano, dirigente do time francês Divulgação Lyon

Por Venê Casagrande

Publicado 02/03/2021 14:23 | Atualizado 02/03/2021 14:24

O Cuiabá está no mercado em busca de reforços para a temporada 2021, a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro, e movimenta o mercado da bola. A bola da vez agora é Camilo, atualmente no Lyon, da França. A diretoria já formalizou uma proposta ao clube francês para ter o meia: empréstimo até dezembro de 2021, com opção de compra avaliada em 2,5 milhões de euros, cerca de 17,2 milhões de reais.

Como Camilo tem sido pouco utilizado pelo técnico Rudi Garcia, a diretoria do Lyon não vai dificultar as negociações. Membros da cúpula francesa enxergam uma ida do meia ao futebol brasileiro com bons olhos. Outros da Série A do Brasil sondaram o jogador, mas o Cuiabá foi o único que formalizou proposta até o momento e tem boas chances de contratar o jogador.



Camilo tem 22 anos e possui contrato com o time francês até 2024. Ele começou no futebol atuando pela Ponte Preta. Em 2019, a primeira como jogador profissional pela Macaca, o meia disputou 30 jogos e fez dois gols, sendo o seu melhor ano. Em 2020, fez três partidas pela equipe de Campinas, marcou um gol e depois foi vendido ao Lyon.

O Cuiabá já contratou Wálber, Bruninho, Luiz Lubel e Uillian Correia e tem acordo encaminhado com Jonathan Cafu, do Corinthfians, e Marlon, que deixou o Timão recentemente.