Casagrande Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 18:35

Rio - O desentendimento entre o comentarista Walter Casagrande e a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. Em entrevista ao canal de YouTube de Marco Antonio Villa, o ex-jogador detonou a postura da medalhista olímpica durante a pandemia.

“Ela é mentirosa, cara. Ela espalha fake news, distorce informações pra população, faz um desserviço. Ela trabalha o raciocínio das pessoas em relação à Covid-19, à pandemia, da gravidade do que estamos passando. Ela tenta mudar a realidade pra enganar as pessoas, isso é muito feio”, disse Casão.

“Ela foi uma excelente jogadora de voleibol, foi campeã olímpica, musa do vôlei por muito tempo, mas hoje ela é a musa da fake news, musa da mentira. O que me irritou também foi que ela defendeu o Daniel Silveira, um deputado que tá preso, é violento, agressivo, que ameaçou todos os ministros [do Supremo Tribunal Federal], quebrou a placa da Marielle Franco. Distorceu informações sobre a vacina nos Estados Unidos. Ela é mentirosa, espalha fake news”, completou.