SPORTV - Reprodução

SPORTVReprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 22:30

Após a derrota para Allistair Overeem, que lhe custou a invencibilidade no UFC, o brasileiro Augusto Sakai retorna ao octógono para enfrentar outra pedreira entre os pesados (até 120,2kg). O curitibano, nono colocado no ranking da categoria, enfrenta na luta principal da noite o surinamês Jairzinho Rozenstruik, atualmente o sexto lugar, e que tem uma ligação com curiosa com o Brasil: seu nome é uma homenagem ao atacante da seleção na Copa do Mundo de 1970. Será um duelo de nocauteadores, já que os dois venceram mais de 70% dos seus adversários desta forma. Além de Augusto Sakai, mais quatro brasileiros estarão em ação neste sábado, dia 5, no “UFC Rozenstruik x Sakai”, evento com transmissão ao vivo do Combate, a partir das 16h50.

Na luta que abre o card principal, o paraense Antônio Arroyo, contratado após a participação no programa “Contender Series”, vai em busca da sua primeira vitória no UFC. O brasileiro tem pela frente pela divisão dos médios (até 83,9kg) o inglês Tom Breese, que sobe pela segunda vez no octógono em 2021. Pelo card preliminar, a curitibana Ariane Lipski quer reencontrar o caminho das vitórias na categoria peso-mosca (até 56,7kg), diante da americana Montana de La Rosa, que venceu apenas uma das suas últimas quatro lutas. Revelado na primeira edição do reality show “The Ultimate Fighter Brasil”, o brasileiro Francisco “Massaranduba”, embalado por três vitórias consecutivas entre os meio-médios (até 77,1kg), enfrenta o russo Muslim Salikhov, invicto no UFC. Pela categoria peso-leve (até 70,3kg), o manauara Alan “Nuguette”, no UFC desde 2014, mede forças com o galês Mason Jones, que faz a sua segunda luta na organização.

A cobertura para o evento no Combate começa muito antes de Bruce Buffer anunciar a primeira luta da noite. O episódio #140 do podcast “Mundo da Luta”, já disponível no ge.globo, recebe como convidado o lutador da categoria meio-médio Demian Maia. Os jornalistas Marcelo Russio, Gleidson Venga e a comentarista Ana Hissa entrevistam com exclusividade o brasileiro com mais vitórias até aqui no UFC e analisam as lutas dos brasileiros no final de semana. No sábado, dia do evento, Luiz Felipe Prota e Luciano Andrade estarão ao vivo, a partir das 16h50, com o “Aquecimento Combate” e a transmissão do card preliminar. Na sequência, André Azevedo narra e Rodrigo “Minotauro” comenta o card principal do “UFC Rozenstruik x Sakai”. O canal oficial do Combate no Youtube exibe o “Aquecimento Combate”, juntamente com o SporTV3, que também transmite ao vivo as duas primeiras lutas da noite. O Combate.com acompanha todo o evento em tempo real.