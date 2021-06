Marcelo Cabo está satisfeito com o rendimento de Zeca e de Riquelme e não pensa em reforços para a lateral esquerda - Rafael Ribeiro / Vasco

Marcelo Cabo está satisfeito com o rendimento de Zeca e de Riquelme e não pensa em reforços para a lateral esquerdaRafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 20:28

Rio - Com dez reforços anunciados para a temporada 2021, a diretoria do Vasco segue atenta ao mercado, mas, por ora, freou as buscas para contratar um lateral-esquerdo. A afirmação é do próprio técnico Marcelo Cabo. Com a aprovação de Zeca, uma das novidades para a temporada, o treinador considera Riquelme, de 18 anos, o reserva imediato do camisa 37.

"Ele entrou bem no sábado (contra o Operário-PR), foi bem de novo contra o Boavista. Jogou 15 minutos. Está em um processo de evolução no dia a dia de trabalho. Vamos buscar dar mais minutos a ele. Se a gente vai trazer mais algum lateral? Hoje não pensamos, mas não posso dizer que não podemos olhar isso durante o ano", disse Marcelo Cabo.

Publicidade

Recém-contratado, o volante Michel, ex-Grêmio e Fortaleza, é uma carta na manga do treinador, pois pode desempenhar a função de zagueiro e de lateral pela esquerda. O apoiador MT, outra joia da base, é outro curinga que foi improvisado na posição no início do Campeonato Carioca.