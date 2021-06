Sarrafiore é abraçado pelos companheiros na comemoração do gol sobre o Boavista ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 00:11

Bacaxá - Longe de empolgar o torcedor, o Vasco cumpriu a missão na visita ao Moacyrzão. A apertada vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, nesta terça-feira, foi valorizada pelo zagueiro Ricardo Graça, que celebrou o importante passo para confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o empate garante o Cruzmaltino na próxima fase.



"O jogo não está decidido. A definição será na semana que vem. Lógico que com um a mais em campo todo mundo espera que a gente faça o segundo gol, mas o mais importante é que a gente conseguiu essa vantagem e vamos decidir agora o segundo jogo em casa e sair com a vitória", disse o zagueiro à 'SporTV', ao fim do jogo.

Após a vexaminosa atuação na derrota para o Operário-PR, por 1 a 0, sábado, em São Januário, na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco mostrou poder de reação na Copa do Brasil, mas ainda não convenceu. Com dificuldade na marcação sofreu um 'calor' do Boavista no segundo tempo e, mais uma vez, deixou a desejar na criação. Apesar do apurado faro de gol, Cano não foi municiado ao longo do jogo.