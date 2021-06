André, atacante do Sport Divulgação

Publicado 01/06/2021 11:57

Rio - O atacante André, ex-Vasco e que atualmente defende o Sport, não gostou nada de ter sido chamado de "André Balada" pelo comentarista Lédio Carmona, do Grupo Globo, na transmissão do empate em 2 a 2 entre a equipe pernambucana e o Internacional, no último domingo. Em sua conta no Twitter, o jogador mostrou revolta com o uso do apelido, mas acabou marcando um perfil fake do jornalista.

"Ao senhor Lédio Carmona, um simples recado... meu nome é André e na sua ficha acredito que esteja André também, então não me chame de André balada quando for fazer seus comentários, porque você não é meu amigo e nem tem intimidade para isso!", escreveu.



Ao Sr @LedioCasMona um simples recado...meu nome é André e na sua ficha acredito que esteja André também, então não me chame de André balada quando for fazer seus comentários, por que você não é meu amigo e nem tem intimidade pra isso !! — André Felipe (@andref90) May 31, 2021

Mais tarde, André foi ao Instagram e se estendeu mais sobre o assunto, divulgando uma nota oficial.

"É inadmissível que o jornalista tenha tal conduta, principalmente por representar a imagem de uma emissora tão gigante como o Sportv. Tenho respeito por ele, mas é preciso que seja algo recíproco. Sou um homem responsável, experiente e não vou aceitar esse tipo de atitude partindo da imprensa", diz parte do comunicado.