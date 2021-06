São Januário Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 11:23

Rio - O Fluminense deve ter uma mudança de planos em seu planejamento para a segunda rodada do Brasileirão. De acordo com a Rádio Globo, o gramado do Maracanã, alvo de críticas recentes, passará por sua segunda reforma em 2021 e, por conta disso, o Tricolor mandará seu jogo contra o Cuiabá, no próximo domingo, às 11h, em São Januário.

Após o duelo contra os mato-grossenses, o Fluminense só voltará a atuar como mandante no dia 17, contra o Santos, também pelo Brasileiro. No entanto, ainda não há a garantia de que o Maracanã estará liberado para receber a partida.



O Flamengo também deve ser afetado. O jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Coritiba, no dia 16, deve ser levado para Brasília. A partida contra o América-MG, pelo Brasileirão, no dia 13, também deve ser disputada no Mané Garrincha.