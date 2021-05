Juan Cazares foi convocado pelo técnico Gustavo Alfaro Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 11:40

Rio - O meia Juan Cazares foi convocado para defender a seleção do Equador em jogos pelas Eliminatórias da Copa. Com isso, o atleta desfalcará o Fluminense contra o Cuiabá, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Cazares já ficaria fora dos jogos diante do Bragantino, pela Copa do Brasil, por já ter entrado em campo na competição quando ainda atuava pelo Corinthians.



O Equador enfrenta o Brasil, na próxima sexta-feira (4/6), no Beira-Rio, em Porto Alegre-RS, e o Peru, no dia 8, em casa, também pelas Eliminatórias.



Além de Cazares, o Tricolor terá o desfalque do zagueiro Nino, que estará a disposição de André Jardine na seleção olímpica para os dois últimos amistosos de preparação para o Jogos Olímpicos de Tóquio, diante de Cabo Verde e Sérvia Sub-24.