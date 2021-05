Paulo Henrique Ganso Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:49

Rio - Paulo Henrique Ganso quer voltar para o Santos e insiste com o Fluminense pela liberação por empréstimo. O time da Vila Belmiro procurou o Tricolor há mais de uma semana, mas as conversas não evoluíram. Ganso, reserva e com pouco espaço no Rio de Janeiro, tenta voltar para o clube que o revelou.

De acordo com o portal "UOL", o Alvinegro gostaria de dividir o salário do meia, além de fixar um valor de compra. O Tricolor das Laranjeiras não aceitou as condições oferecidas. Até então, não há negociação em andamento e o Santos procura outros nomes no mercado. Se o Fluminense aceitar os termos, o Peixe está disposto a assinar com o atleta indicado por Fernando Diniz.

Ganso seria a quinta contratação do Santos para o Campeonato Brasileiro. Recentemente o clube fechou com o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, o volante Vinicius Zanocelo e o meia-atacante Marcos Guilherme.