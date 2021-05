Rafaella Santos Reprodução

Publicado 22/05/2021 12:34 | Atualizado 22/05/2021 12:37

Rio - O cantor sertanejo Rodolfo usou as redes sociais para se desculpar com a irmã de Neymar, Rafaella Santos, após "entregar" seu suposto relacionamento. Rafaella Santos, que já havia negado o suposto relacionamento, brincou com a situação após a entrevista.



"Eu vou te matar! Vou arrumar umas namoradas para você!" - disse em tom bem-humorado a ex-namorada do Gabigol.

Na última quarta-feira, em vídeo publicado no canal da influenciadora GKay, o cantor revelou que a modelo teria "ficado" com um amigo do ex-BBB.

Rodolfo tentou "consertar" a informação repassada na internet, em que os internautas especulavam que ela estava namorando com o amigo do cantor. No entanto, o ex-BBB alegou que Rafaella estava solteira e que tudo não passou de um mal-entendido.

"Falei que a Rafa tinha pego um amigo meu. Ela não está namorando não, gente, ela só 'pegou'... Ela está solteira. Ô Rafa, o povo fica arrumando namorado pra gente né? Relaxa. Não arruma namorado para os outros sem os outros falarem que estão namorando, não. Né, Rafa?", publicou Rodolfo.