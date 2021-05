Andressa Josefa dos Santos, de 25 anos, foi mais uma vítima da covid-19 Reprodução/Arquivo Pessoal

22/05/2021

Rio - Andressa Josefa dos Santos, de 25 anos, foi intubada com covid-19 logo após dar à luz sua filha em um parto de emergência, no dia de maio. Internada na UTI de um hospital de Santos, em São Paulo ela morreu na sexta-feira (21) sem conhecer a filha, Anna Clara.

Nas redes sociais, a família de Andressa se mobilizava em busca de doações de sangue para a jovem, que desenvolveu um quadro de anemia. A jovem foi velada e sepultada no Cemitério da Areia Branca, durante a tarde de sexta, segundo informações do G1.

Andressa teve os primeiros sintomas da doença no dia 25 de abril, quando começou o tratamento. Apresentando cansaço e falta de ar, ela teve que ser internada no início de maio. Apesar de não apresentar nenhuma comorbidade, ela apresentou piora o quadro, o fez com que ela fosse submetida à uma cesárea de emergência.

A bebê nasceu de 7 meses e, segundo o empresário Gilberto dos Santos Neto, marido de Andressa, ela não pôde conhecer a mãe, que foi intubada logo em seguida.

"Os últimos dias têm sido cheios de angústia e sofrimento, mas, também, repletos de amor. A Andressa não nos deixa apenas com a lembrança de sua inocência, carisma e cumplicidade. Nos deixa, também, com uma parte dela, que se chama Anna Clara", disse ao G1.