Cartolouco Divulgação/Resende

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 11:29

Rio - Lucas Strabko, o Cartolouco, revelou um choque entre ele e Galvão Bueno, quando o jornalista ainda trabalhava no Grupo Globo. Vale relembrar que o youtuber foi demitido da emissora em abril do ano passado.

Publicidade

Participando do programa "Foi Mau", da RedeTV!, Cartolouco comentou sobre um episódio entre os dois na época em que ele comandava um quadro fixo no programa do narrador.



"Estava o Galvão e o Vanderlei, goleiro do Santos [na época], e eu falei: 'Pô, agora vou abraçar o grande mito desse programa'. O Galvão veio para o abraço e eu abracei o Vanderlei. Na hora de ir embora, Galvão cumprimentou todo mundo, me pulou e foi embora", contou.