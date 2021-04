Cartolouco Divulgação/Resende

Rio - O ex-repórter do SporTV, Lucas Strabko, o Cartolouco, foi relacionado pelo Resende para a partida contra o Vasco neste sábado. A presença dele no banco de reservas do clube do Sul Fluminense levou Eric Faria a fazer uma crítica ao Campeonato Carioca nas redes sociais. Cartolouco por sua vez respondeu com um vídeo.

Após a resposta de Cartolouco, Eric Faria participou da tréplica e escreveu: "Caro, Cartolouco, a minha crítica é única e exclusivamente ao fato de você entrar em campo. O resto é problema seu e do Resende. O que eu penso é que o ambiente de um jogo PROFISSIONAL deve ser ocupado por PROFISSIONAIS. No mais, boa sorte no trabalho. E na vida. Abs!", publicou o repórter da Rede Globo.

Não é a primeira vez que o repórter da Rede Globo critica a presença de Cartolouco no elenco do Resende. A primeira vez foi quando o ex-jornalista do SporTV foi anunciado como reforço do Resende.

"Viram que o Resende anunciou o Lucas Cartolouco como reforço? Se for uma brincadeira, vale. Se for uma ação para divulgar o time, vale. Pra sacudir as mídias sociais, ok. Qualquer coisa além disso (inscrevê-lo) é um deboche com atletas profissionais e com a competição. É pra parar. E pra deixar claro... nada contra o Lucas. Nada mesmo. Moleque bom. Conheço há muito tempo. Bom coração. Mas não se pode misturar as estações. Futebol profissional é o sustento de muita gente. De muitas famílias", escreveu na ocasião.