Cartolouco é anunciado como reforço do Resende para o Carioca

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:10

Rio - O fato de Cartolouco disputar o Campeonato Carioca pelo Resende tem gerado polêmica. Durante uma live em seu canal no Youtube, Zico criticou a participação do jornalista no torneio e se mostrou surpreso.

"Agora, me falaram que no Resende ia ter alguma coisa de Cartolouco e tal. Isso é verdade mesmo? Vai acontecer? O que é isso? A que ponto nós chegamos no Carioca", questionou o Galinho.



Cartolouco foi relacionado para a partida desta sexta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. A decisão de colocá-lo ou não em campo está nas mãos do técnico Sandro Sargentim.