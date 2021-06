Após anunciar a intenção de mudar de ares, após oito anos no Tottenham, Kane se tornou alvo de disputa, mas segue como capitão da Inglaterra AFP

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 18:34

Londred - Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, e Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, garantiram presença na lista dos 26 convocados da Inglaterra para a disputa da Eurocopa, anunciada nesta terça-feira pelo técnico Gareth Southgate.

Considerado um dos pilares da defesa do United e do English Team, Maguire se recupera de uma grave lesão no tornozelo direito. Após perder boa parte da temporada pelo clube inglês, sua participação na Eurocopa foi colocada em dúvida pela imprensa inglesa.

Southgate acompanhou a recuperação do zagueiro de perto. No dia 25 de maio, divulgou a pré-lista com 33 nomes, incluindo Alexander-Arnold. Destaque pelos Reds, o lateral-direito havia ficado fora nas últimas convocações, decisão que motivou uma série de críticas ao comandante da seleção inglesa

Confira a lista de convocados da Inglaterra para a Eurocopa:

- Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom)

- Defensores: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolves) Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

- Meio-campistas: Declan Rice, Jesse Lingard (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/ALE)

- Atacantes: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/ALE), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal)