Publicado 01/06/2021

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta terça-feira (1) que Giorgian de Arrascaeta foi desconvocado para os dois jogos do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O meia do Flamengo testou positivo para Covid-19 e será substituído por Brian Ocampo, do Nacional (URU).

No comunicado, a AUF explicou que Arrascaeta apresentou um teste negativo para a doença quando chegou à concentração da seleção uruguaia na segunda-feira. Entretanto, em novo exame realizado nesta terça-feira, testou positivo. Agora, o meia ficará em isolamento pelos próximos 14 dias e, inicialmente, não será cortado da Copa América.



O meia jogou pelo Flamengo no domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na estreia no Campeonato Brasileiro. Antes, no dia 24, Arrascaeta foi flagrado subindo a Rocinha na garupa de uma moto sem a utilização de máscara e capacete de proteção. Ele já havia se infectado em setembro de 2020.



O jogador chegou a Montevidéu na segunda-feira e se apresentou à seleção, inclusive participando do treino. Na chegada à concentração, Arrascaeta inclusive se mostrou contrário à realização da Copa América no atual momento de pandemia de Covid-19.



"Devido à dificuldade que estamos vivendo, poucos países tem condições (de receber um torneio internacional como a Copa América). Eu acho que agora não é o momento indicado para jogar. Mas nós não podemos fazer nada", afirmou o jogador ao programa "La Ora Deportiva", da rádio "970 Universal".