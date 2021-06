07/07/2019 - Brasil x Peru - Final da Copa America no Estadio Maracana, Rio de Janeiro - Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Lance

Publicado 01/06/2021 19:37

A Prefeitura do Rio de Janeiro se manifestou após o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmar que a cidade será uma das sedes da Copa América. Em comunicado enviado à imprensa, o órgão admitiu que o risco de contágio pela Covid-19 segue alto e confirmou que as partidas do torneio terão de ser realizadas com portões fechados.

"A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tem a responsabilidade de esclarecer que a situação epidemiológica do Município está em risco alto para a transmissão da Covid-19, por isto requer cautela para a liberação de eventos esportivos de grande porte com a presença de público, em razão do potencial impacto causado pelo potencial de aglomeração na entrada e saída e deslocamento de pessoas.



Por esse motivo, o Decreto Rio 48.425, 2021 suspende a realização de eventos esportivos com a presença de público em estádios e ginásios".



Em seguida, a nota disse que não houve consulta da Conmebol sobre a organização do torneio e informou.



"Dessa forma, mesmo não tendo havido consulta por parte da CONMEBOL, fica mantido o mesmo regramento que vem sendo adotado para as competições esportivas na Cidade".



Além do Rio de Janeiro, os estados do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal foram confirmados na competição.