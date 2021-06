Cria do Barcelona, Eric García volta ao clube com o sonho de emplacar após as poucas oportunidades recebidas do City AFP

Barcelona - O bom filho a casa torna. Nesta terça-feira, o Barcelona anunciou a contratação do zagueiro Eric García, de 20 anos. Cria da base do próprio clube catalão, o defensor deixou La Masia ainda na categoria juvenil para defender o Manchester City. A concorrência em alto nível no estrelado elenco comandado por Pep Guardiola não criou muitas brechas para a joia, que volta à Catalunha a custo zero e com multa rescisória avaliada em 400 milhões de euros, cerca de R$ 2,5 bilhões.

É o segundo reforço 'gratuito' do Barcelona que chega do City. Em fim de contrato com o clube inglês, o argentino Sergio Agüero foi oficialmente apresentado na segunda-feira como reforço. Aprovado nos exames médicos, García assinou contrato com validade até junho de 2026.

"Estou muito feliz de voltar ao Barcelona. Estive durante 9 anos aqui, e voltar agora é um sonho, defender essas cores. Estou muito contente pela confiança que me deram", declarou García, ao site oficial do Barça.

Com o processo de reformulação em curso para a próxima temporada, a torcida mantém a esperança pelo anúncio do holandês Memphis Depay, em fim de contrato com o Lyon, como reforço nos próximos dias.