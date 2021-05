Lionel Messi é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 30 gols AFP

Lionel Messi pode ter feito sua última partida pelo Barcelona no último domingo (16), na derrota por 2 a 1 para o Celta de Vigo. Com futuro incerto para a próxima temporada, o craque argentino pediu para antecipar suas férias e foi liberado da última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Eibar.

O Barcelona divulgou que Messi foi liberado do treino desta sexta-feira. Como o clube não tem mais chances de conquistar o título espanhol, o craque pediu permissão para antecipar suas férias para iniciar a preparação para a Copa América, pela Argentina, e também para definir o seu futuro.



Insatisfeito com as últimas temporadas do clube, Messi não garantiu que permanecerá no Barcelona. Ele tem contrato até o fim desta temporada e seu destino segue indefinido até o momento.

Pesa a favor do Barcelona o retorno do presidente Joan Laporta, que tem bom relacionamento com o craque e tenta convencê-lo. Recentemente, o dirigente avisou que haverá uma profunda reformulação no elenco, numa tentativa de convencer Messi a ficar. Grandes clubes do mundo, como PSG e Manchester City estão de olho.



Nesta temporada, apesar do mau desempenho do Barcelona, Messi é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 30 gols e disputou 47 partidas. Ao todo, foram 778 jogos e 672 gols (recorde mundial de um jogador em um mesmo clube em partidas oficiais).