Após um desempenho para esquecer no Campeonato Espanhol e na Champions League, e ainda sem saber se conseguirá renovar contrato com o craque Messi, o Barcelona terá uma grande reformulação para a próxima temporada, segundo o presidente Juan Laporta. E a barca catalã contará com dois brasileiros: o goleiro Neto e o meia Philippe Coutinho.

"Terminou um ciclo, estamos entrando em um processo de renovação. A Champions e o Espanhol foram incompreensivelmente perdidas no meu ponto de vista. Vamos tomar decisões a partir da próxima semana. Precisamos de uma equipe competitiva, que aspire vencer. Quando digo que um ciclo acabou e estamos em processo de renovação, é sério", garantiu Laporta durante o evento da 24ª Festa do Esporte Catalão, na noite de terça-feira (18).



Segundo a imprensa espanhola, a reformulação do Barcelona também passa pelo técnico Ronald Koeman, que não tem futuro garantido. Os jornais do país também apontam vários nomes para a barca. Além dos brasileiros Neto e Coutinho, Griezmann poderia ser envolvido em uma troca por João Félix, do Atlético de Madrid. Umtiti, Piqué, Pjanic, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Dembélé e Braithwaite também podem sair.



Já o goleiro Ter Steguen, os defensores Araujo e Mingueza, o volante De Jong e os atacantes Pedri, Ilaix Moriba e Ansu Fati são considerados importantes para a nova fase, justamente por serem jovens.