Publicado 17/05/2021 17:40

Paris - O silêncio de Kylian Mbappé em relação às investidas do Paris Saint-Gemain para garantir a renovação do contrato camisa 7 não ficou sem resposta da cúpula do clube francês. De acordo com o jornal esportivo 'L’Équipe', o PSG definiu Robert Lewandowski como possível substituto do atacante, sonho de consumo do Real Madrid na próxima janela de transferências.



Assim como Mbappé, o astro do Bayern de Munique aspira um novo desafio após sete vitoriosas temporadas pelo clube bávaro, coroada com o prêmio 'Fifa The Best' como o melhor jogador do mundo na última temporada. O atacante, de 32 anos, tem contrato válido até maio de 2023. Já o do craque francês tem validade até junho de 2022. Como não sinalizou positivamente às ofertas de renovação, o PSG teme perdê-lo de graça no próximo ano. Em dezembro, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.



O argentino, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre o seu futuro e está balançando com uma possível proposta de dez anos de contrato com o Barça, com plano de carreira para assumir um cargo executivo após pendurar as chuteiras, além da montagem de um elenco forte para voltar a disputar títulos na próxima temporada.