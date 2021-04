Afastado dos gramados desde dezembro, Coutinho se recupera de lesão no joelho esquerdo Divulgação/Barcelona

Publicado 30/04/2021 11:08

Fora dos planos do Barcelona para a próxima temporada, Philippe Coutinho deve ir para o Everton. Segundo o jornal inglês 'The Sun', o clube onde jogam Richarlison e Allan teria oferecido 35 milhões de libras (cerca de R$ 260,7 milhões) e o meia já estaria procurando casa na cidade de Liverpool, onde já morou.

Nos últimos meses, a imprensa inglesa destacou o interesse de outros clubes, como Arsenal e Liverpool, na contratação de Coutinho. Se for para o Everton, Coutinho pode reeditar dupla com Allan. Amigos, os dois jogaram juntos na base e nos profissionais do Vasco.

O Cruzmaltino, inclusive, está de olho nessa possível transferência. Afinal, pode receber um valor através do mecanismo de solidariedade por ser clube formador de Coutinho. Além disso, torcedores que adquiriram o Vasco Token, criptoativo do Mercado Bitcoin, também terão direito a uma quantia.

Enquanto a negociação não se concretiza, Coutinho segue no Rio de Janeiro, recuperando-se de uma lesão no joelho esquerdo. Ele não joga pelo Barcelona desde dezembro, quando se machucou.