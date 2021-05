Tite realizou convocação Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O treinador Tite convocou na manhã desta sexta-feira os jogadores da seleção brasileira que vão defender a equipe verde e amarela nos próximos confrontos pelas Eliminatórias. O apoiador Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo, foram chamados pelo comandante. O ex-jogador Clodoaldo será o chefe de delegação nestas partidas contra Equador e Paraguai.

SELEÇÃO: Com Neymar e Dani Alves, Tite divulga lista de convocados

Líder das Eliminatórias da América do Sul, o Brasil vai enfrentar o Equador, em Porto Alegre, no próximo dia 4 de junho. No dia 8, a equipe comandada por Tite vai enfrentar o Paraguai, fora de casa. A convocação do grupo que vai disputar a Copa América vai acontecer no próximo dia 9.

A relação conta com 24 atletas para contemplar a presença do meia Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, que está suspenso contra o Equador por ter recebido o segundo cartão amarelo contra o Uruguai e só poderá enfrentar o Paraguai. Segundo jogador mais vezes convocado por Tite, o meia Philippe Coutinho é um desfalque confirmado. O jogador do Barcelona passou por nova cirurgia e não terá tempo hábil para participar nem mesmo da Copa América.

Confira a lista de Tite:

Goleiros:



Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)



Laterais:

Dani Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)



Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)



Zagueiros:

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Verissimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)



Volantes:

Casemiro (Real Madrid)

Douglas Luiz (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paqueta (Lyon)



Atacantes:

Everton (Everton)

Firmino (Liverpool)

Gabigol (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Vinicius Junior (Real Madrid)