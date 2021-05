Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:00

Rio - Filme repetido no último Brasileiro aconteceu novamente na Libertadores de 2021. O atacante Gabigol foi substituído por Rogério Ceni e não ficou muito feliz. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o artilheiro do Flamengo demonstrou toda a sua insatisfação como o treinador após deixar o jogo contra a LDU antes do seu término.

O jogador permaneceu boa parte da segunda etapa no vestiário. Quando ainda estava em campo, Gabigol argumentou na beira de campo com Rogério Ceni, O treinador do Flamengo lhe mostrava a prancheta para tentar organizar o time depois da expulsão de Willian Arão.



Com muita luta e um gol no fim da partida, o Flamengo conseguiu buscar a classificação para as oitavas de final ao empatar com a LDU, no Maracanã, por 2 a 2. No próximo sábado, a equipe carioca decide o Estadual contra o Fluminense.