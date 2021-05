Messi tem boas chances de continuar no Barcelona, segundo presidente do clube AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:37

A novela sobre o futuro de Messi caminha para um final feliz para os torcedores do Barcelona. Em coletiva nesta sexta-feira (28), o presidente do clube, Joan Laporta, mostrou otimismo em relação à proposta oferecida para a renovação de contrato do craque argentino.



"(A conversa sobre) O novo contrato com Messi vai bem, mas não está fechado. A nossa relação é muito boa, porque Messi gosta do Barcelona, mas é um jogador cobiçado pelo seu talento. Temos que seguir trabalhando desde todos os setores, dentro das possibilidades do clube", afirmou.



No comando de um processo de reestruturação financeira e também do elenco, Laporta admitiu que a proposta de renovação não é a melhor financeiramente, mas acredita que o projeto apresentado será suficiente para convencer Messi a permanecer.



"Fizemos uma oferta dentro das possibilidades. Sei que Messi merece muito mais e pode conseguir muito mais. Mas acredito que ele tem muita vontade de continuar, que está encantado com o projeto. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de construir uma equipe com possibilidades de ganhar tudo", completou.



Messi tem contrato com o Barcelona até o fim de junho e outros gigantes europeus já demonstraram interesse em contratá-lo, como PSG e Manchester City.