Por O Dia

Publicado 25/05/2021 00:27

O Jogador Arrascaeta, do Flamengo, foi flagrado na noite desta segunda-feira subindo a Rocinha na garupa de uma moto. No vídeo ele aparece sem capacete, nem máscara.

Nas redes, os seguidores se dividiram entre quem elogia a humildade do jogador, com quem se preocupava com a segurança e medidas sanitárias.



Arrascaeta aproveitou a noite desta segunda-feira para conhecer a Rocinha. O jogador do Flamengo, na companhia de amigos e namorada, usou "moto táxi" para subir a favela, mas não utilizou capacete de proteção. pic.twitter.com/GhsWwYKrGA — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 24, 2021

Arrascaeta dando rolê de moto na Rocinha. Nada mais aleatório que isso pic.twitter.com/hcSHC6d72t — Futmais (@futtmais) May 24, 2021 O homem subiu até a favela da Rocinha, brincou de embaixadinhas e tirou foto com a molecada, simplesmente ARRASCAETA, ÍDOLO! pic.twitter.com/Vw8EhpMnk6 — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! (@flaamor1981) May 24, 2021