Publicado 20/03/2021 18:51

Rio - Após ter sua participação no Campeonato Carioca criticada por Zico, Cartolouco foi às redes sociais se defender. Após exaltar o ídolo do Flamengo, ele afirmou que sua intenção ao disputar o torneio é lutar pela valorização do estadual e dos times pequenos.

"Primeiro de tudo: o Zico, ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, falou de mim. Fico muito feliz. Obrigado por dar atenção a mim. Segundo: vê a série. Assiste o episódio contra o Fluminense e contra o Flamengo para entender o que aconteceu. Estou tentando valorizar o Campeonato Carioca e os times pequenos. Os caras não têm a estrutura que Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco têm. É diferente, mas também são guerreiros. Estou mostrando a realidade das pessoas"

Cartolouco chegou a ser relacionado para a viagem ao Rio para a partida contra o Flamengo, na última sexta-feira. No entanto, por decisão do treinador, não ficou no banco de reservas.