Vice-campeões da Liga dos Campeões pelo Manchester City, Ederson e Gabriel Jesus estão à disposição de Tite Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:32

Teresópolis - Com a chegada do goleiro Ederson e do atacante Gabriel Jesus na manhã desta terça-feira, na Granja Comary, a seleção brasileira está completa. Dos 25 convocados, Thiago Silva, com uma lesão na coxa esquerda, e Douglas Luiz, suspenso, são as baixas no primeiro compromisso pelas Eliminatórias Sul-Americanas contra o Equador, sexta-feira, às 21h30, em Porto Alegre.

Na próxima terça-feira, no dia 8, o Brasil enfrentará o Paraguai, em Assunção. Com a apresentação da dupla, vice-campeã da Liga dos Campeões pelo Manchester City, da Inglaterra, Tite, que está Teresópolis desde quarta-feira da semana passada, ganha mais opções para os testes que pautarão a lista de convocados para a Copa América.

Publicidade

Desde sexta-feira, a bola tem rolado para treinos táticos e técnicos na Granja Comary. Na atividade de segunda, Tite levou um monitor de TV para o campo para correção de posicionamento e no trabalho tático, fechado para a imprensa, contou com a presença de Gabigol, recuperado do problema gástrico que o deixou fora do confronto entre Flamengo e Palmeiras, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.