Publicado 12/05/2021

Rio - Gabigol não para. De gol em gol, o camisa 9 segue escrevendo com o pé esquerdo, na maioria das vezes, novos recordes com a camisa do Flamengo e pessoais. Com o gol de pênalti marcado no empate em 2 a 2 com o Uníon La Calera, do Chile, o atacante superou Zico como o maior artilheiro do clube na Libertadores, com 17 gols contra 16 do Galinho. De quebra, ultrapassou ninguém menos do que Pelé.

Com um gol marcado com a camisa do Santos, clube que o revelou, Gabigol acumula 18 gols na Libertadores contra 17 do Rei do Futebol. Na campanha do título continental de 2019, o atacante foi o artilheiro da competição, com nove gols. Este ano, já lidera, com seis marcados. Em ótima fase, o atacante comemora o momento histórico.

"Eu fico muito feliz e honrado em atingir números como esses, passar nomes que são históricos e sempre foram minhas referências. Não tenho nem palavra para descrever o que eu estou sentindo. Que eu possa seguir ajudando o Flamengo durante as partidas e os gols e recordes sairão naturalmente. Estou realmente muito realizado com tudo isso", disse Gabigol.

Às vésperas da convocação das Eliminatórias Sul-Americanas, o atacante vive a expectativa de voltar a vestir a camisa do Brasil nos confrontos com Equador e Paraguai, nos dias 4 e 8 de junho. De olho no top 5 de artilheiros brasileiros na Libertadores, Gabigol, que está na cola de Fred, do Fluminense, está credenciado pelo vigoroso. Confira abaixo a lista dos principais goleadores do país na competição.

1 - Luizão (Corinthians, Vasco, São Paulo e Grêmio) - 29 gols

2 - Palhinha (Cruzeiro) - 25

3 - Célio Taveira (Nacional-URU) - 22

4 - Jairzinho (Botafogo e Cruzeiro) e Fred (Fluminense, Atlético-MG e Cruzeiro) - 21

5 - Guilherme (Atlético-MG, Grêmio, Cruzeiro e Vasco) e Ricardo Oliveira (Santos, Atlético-MG e São Paulo) - 19

6 - Marcelinho Carioca (Corinthians e Flamengo), Tita (Flamengo e Grêmio) e Gabigol (Santos e Flamengo) - 18

7 - Pelé (Santos) e Robinho (Santos e Atlético-MG) - 17

8 - Zico (Flamengo) e Jardel (Grêmio) - 16