Chile - Após testar positivo para Covid-19, o volante Arturo Vidal, da Internazionale, precisou ser internado nesta terça-feira em Santiago. A informação foi confirmada pelo departamento médico da seleção chilena.

Os médicos já haviam informado, na noite da última segunda-feira, que Vidal apresentou um quadro febril. Pouco depois, a federação confirmou a informação de que o meia havia testado positivo para Covid-19 e tinha sido afastado do restante da equipe.



"Infelizmente, durante os testes descobri que testei positivo para Covid, depois de me encontrar com um amigo assintomático. Desta vez não poderei estar em campo, mas apoiarei meus companheiros com todas as minhas forças. Agradeço a todos os trabalhadores da saúde que estão lutando contra esse enfermidade. E peço, por favor, a quem possa: se vacine!", escreveu Vidal em uma rede social.

Por conta da doença, Vidal desfalcará a seleção chilena nos dois próximos jogos das eliminatórias, contra Argentina e Bolívia nos dia 3 e 8 de junho. O camisa 8 já havia tomado a primeira dose da vacina no último dia 28.