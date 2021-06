SPORTV Reprodução

Publicado 31/05/2021 22:30

Gol é sinônimo de alegria, mas também de solidariedade. Com o início do Brasileirão, o SporTV lança também mais uma edição de sua campanha ‘Doe Gols’, que transforma cada gol marcado na Série A na doação de três pares de tênis para instituições espalhadas pelo Brasil. O objetivo é unir todas as torcidas em favor das crianças e adolescentes, tendo como plano de fundo o futebol e tudo que ele é capaz de mover. E a torcida pelos craques tem funcionado.

A média de gols do Campeonato Brasileiro vem aumentando desde a criação do projeto. Só na primeira rodada do Brasileirão 2021 foram 25 gols marcados, o que já garante que 75 crianças e adolescentes sejam calçadas. Desde 2019, quando foi criada, a campanha já beneficiou mais de 5,4 mil crianças. Contando mais uma vez com o apoio da Centauro e da Play For a Cause, o projeto retorna com um visual mais moderno e a participação cada vez maior dos torcedores.

Mas as doações não dependem apenas dos artilheiros. Este ano a campanha vai convocar os torcedores para jogarem junto pela causa, através de ações dentro do site oficial do projeto, o www.doegols.globo.com. A primeira será através de doações, que serão recebidos pela Play For Cause. A cada 75 reais, um par de tênis chegará aos pés de uma criança, protegendo-a de doenças transmitidas pelo solo.

Em agosto, os torcedores poderão participar do game de chute a gol “Brasileirão das Torcidas”. A cada mil gols marcados no game por cada torcida, mais um par de tênis será doado. E, em novembro, 20 pares de tênis exclusivos, customizados por artistas e grafiteiros nas cores do clube do coração, serão leiloados através do site.