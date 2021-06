Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, Tite tem explorado toda tecnologia à disposição para apresentar novidades contra o Equador Lucas Figueiredo/CBF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/05/2021 21:15

Teresópolis - Vale tudo para a seleção brasileira manter o desempenho perfeito nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, com o reforço de Rodrigo Caio, Gabriel e Everton Ribeiro, Tite inovou e levou uma televisão para o gramado da Granja Comary. Antes de comandar o treino, ele passou lances de como rivais trabalham para evitar "surpresas" nos jogos contra Equador, sexta-feira, no Beira-Rio, e Paraguai, dia 8, em Assunção.

No monitor, com todos os jogadores bem atentos, foi mostrado um vídeo de jogo da Argentina. Rival com maior potencial para dificultar as ações da seleção brasileira nas eliminatórias, ao lado do Uruguai, os hermanos serviram de modelo para como o time deve se portar, sobretudo na marcação.

Publicidade

Depois que os jogadores foram mostrados vendo jogos dos rivais, a CBF evitou revelar parte do trabalho. Tite gosta de criar suas "surpresas" de maneira reservada. Nada de dar armas aos adversários. Não escondeu, contudo, como quer que sejam os enfrentamentos homem a homem.

Tite colocou atacantes partindo para cima dos defensores. De um lado, ensaio para escapar das duras marcações aos homens ofensivos. Do outro, aprimoramento dos defensores para parar as jogadas ofensivas rivais.