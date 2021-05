Tite teria dificuldades para convocar os jogadores por conta da pandemia Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 12:17 | Atualizado 14/05/2021 12:23

Rio - Tite, técnico da seleção brasileira, anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Dentre os jogadores listados pelo treinador, estão Gabigol e Everton Ribeiro, ambos do Flamengo. A convocação destes atletas não agradou em nada a torcida Rubro-Negra, que criticou bastante a convocação do técnico da Amarelinha.

Publicidade

Líder das Eliminatórias da América do Sul, o Brasil vai enfrentar o Equador, em Porto Alegre, no próximo dia 4 de junho. No dia 8, a equipe comandada por Tite vai enfrentar o Paraguai, fora de casa. A convocação do grupo que vai disputar a Copa América vai acontecer no próximo dia 9.



Defender a Seleção significaria ausência em pelo menos dois jogos pelo Flamengo: contra o Coritiba, no jogo de ida da terceira fase de Copa do Brasil, e contra o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileirão. Dependendo da logística, os jogadores também desfalcariam a equipe no jogo de volta contra o Coxa.

Publicidade

Sabendo disso, torcedores do Flamengo foram ao Twitter condenar a atitude do treinador brasileiro, e levantaram algumas "hastags" contra o treinador. Confira algumas reações:

kkk vai tomar no cu tite? kkk#foratite



torcedor do flamengo q comemora a convocação do everton ribeiro, do gabigol, do arrascaeta, do isla

deve ser muito retardado e sem noção!



futebol de seleção é chato pra cacete! o futebol é feito por clubes!! pic.twitter.com/zdboYYwT62 — Humberto Ferreira (@hferreira_hf) May 14, 2021

Publicidade

Obrigado Tite por convocar o Everton Ribeiro e vai tomar no cu Tite por convocar o Gabigol — Onipresente (@0nipresente) May 14, 2021

Tite estragando o futebol do Gabi já é realidade. VAI TOMAR NO CU TITE — Tassia. (@Tassiacrf) May 14, 2021

Publicidade