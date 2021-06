Presidente do Botafogo, Durcesio Mello pediu uma reunião extraordinária com o Conselho Deliberativo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/05/2021 21:30

Rio - O Botafogo conseguiu a liberação de quase R$ 800 mil na Justiça do Trabalho nesta segunda-feira. De acordo com o 'Ge.com', o valor será utilizado para realizar o pagamento dos funcionários demitidos no início de maio do clube. Na ocasião foram dispensados 77 funcionários.

A decisão foi feita pela 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no valor exato de R$ 790.692,28. O Sindeclubes e o Ministério Público do Trabalho também participaram da operação. Dentre as 77 pessoas desligadas, estão atletas bolsistas, fornecedores e prestadores de serviços.